CONTINUA LA STRAGE DI PALETTI IN CITTÀ

Continua la strage di paletti in città. La foto è scattava in via D’Annunzio, e dimostra l’efficacia dei paletti di metallo, “sdraiati” evidentemente da un’auto. A parte il costo per sostituirli, che raddoppia quello per acquistarli, in queste condizioni sono pericolosi sia per le auto sia per i pedoni, che potrebbero inciampare.