SEQUESTRATA CASA DI RIPOSO ABUSIVA, CARENZE IGIENICHE E NESSUNA AUTORIZZAZIONE

I Carabinieri del N.A.S di Pescara, con il supporto dei militari della compagnia di Giulianova hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di un immobile ubicato a Silvi adibito a struttura ricettiva per anziani a prevalente accoglienza alberghiera. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura a seguito del mantenimento in attività della struttura nonostante le perduranti irregolarità riscontrate dai Carabinieri del Nas e confermate dalle successive verifiche poste in essere dai Vigili del Fuoco e dall'Autorità sanitaria locale. Nel corso delle attività ispettive, i militari del Comando per la tutela della Salute hanno infatti riscontrato inadeguatezze igienico sanitare, strutturali e criticità nel setting assistenziale fornito, in maniera non adeguata, ad alcuni degli ospiti presenti. A rendere ulteriormente preoccupante la situazione della struttura residenziale ha contribuito la completa assenza di autorizzazione per l'esercizio di attività socio assistenziale, riscontrata dagli ispettori del NAS unitamente alla verifica di rilevanti mancanze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La struttura, già destinataria di un provvedimento di cessazione dell'attività emesso dalla competente Autorità locale, ha continuato ad esercitare nonostante l'assenza totale degli atti autorizzativi e il mancato adempimento alle prescrizioni impartite dai Vigili del fuoco in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa antincendio. Il provvedimento, emesso per salvaguardare la salute e l'incolumità personale degli alloggiati e dei lavoratori dalle gravi conseguenze che potrebbero generarsi al verificarsi di eventi accidentali, ha comportato il ricollocamento degli ospiti presso le rispettive famiglie o idonee strutture individuate dall'Autorità sanitaria locale.