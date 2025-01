AGGREDIRONO UN UOMO PER RAPINARLO, IN MANETTE TRE TERAMANI

Ritenendoli autori di una violenta aggressione a scopo predatorio commessa nel Piceno, i carabinieri del Nucleo Investigativo del RepartoOperativo del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, insieme ai colleghi della Compagnia di Giulianova (TE), hanno dato esecuzione ieri mattina a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare a carico di due soggetti, già noti alle Forzedell'Ordine, residenti nel centro abruzzese, indagati per il

reato di tentata rapina impropria aggravata. I fatti risalgono all'11 dicembre scorso, allorquando tresoggetti hanno tentato di penetrare all'interno di un'abitazionedi Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), verosimilmente allo

scopo di commettere un furto. Prima che i tre però riuscissero

ad entrare nell'appartamento, sono stati scoperti dal

proprietario, un 35enne del posto, che stava rincasando e che,

nel tentativo di fermarli, è stato colpito al torace con un

cacciavite da uno dei malviventi, fortunatamente senza

conseguenze gravi. Successivamente, i tre si sono dati alla fuga

allontanandosi a bordo di un'utilitaria parcheggiata nei pressi.

Le immediate indagini condotte dai militari del Nucleo

Investigativo insieme ai colleghi della Compagnia di San

Benedetto del Tronto, hanno permesso di rintracciare, poco dopo,

uno dei tre malviventi, un 59enne, che nel frattempo aveva

raggiunto la sua residenza di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), il

quale è stato quindi arrestato e tradotto presso il carcere di

Teramo. Gli ulteriori approfondimenti investigativi

sull'accaduto, sempre condotti dagli operatori del Nucleo

Investigativo di Ascoli Piceno sotto le direttive della locale

Procura della Repubblica, hanno consentito di risalire anche

agli altri due complici a carico dei quali è stata emessa, dal

GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, un'ordinanza di custodia

cautelare stante i gravi indizi di colpevolezza raccolti ed il

pericolo di reiterazione del reato.

I due, un 55enne ed un 26enne, sono stati catturati a Giulianova

(TE), ove risiedono, dai Carabinieri del Reparto Operativo di

Ascoli Piceno e della Compagnia di Giulianova e tradotti, in

regime di arresti domiciliari, presso le rispettive abitazioni.

Per uno di loro è stata anche disposta l'applicazione del

braccialetto elettronico.