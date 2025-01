VERTENZA EDUCATRICI AI NIDI D'INFANZIA, LA CGIL VINCE I RICORSI E IL COMUNE DI TERAMO FA LA SOLITA BRUTTA FIGURA

Finalmente tutte le battaglie vinte della Fp Cgil Teramo e dalle educatrici del Comu-

ne di Teramo: condizioni di salubrità e microclima all’interno dei nidi d’infanzia,

formazione di qualità per le educatrici e tutti i ricorsi vinti a seguito della valutazione

arrivata alle educatrici a Giugno 2024!

E’ passato più di un anno da quando avevamo chiesto ed ottenuto la riunione di con-

fronto tra l’apparato amministrativo e politico e l’organizzazione sindacale Fp Cgil

Teramo insieme alle educatrici dei nidi d’infanzia del Comune di Teramo. Da quel

momento in poi, purtroppo, abbiamo dovuto affrontare problemi e atteggiamenti to-

talmente contrari allo spirito della pedagogia e all’interesse della tutela di lavoratrici

e bambini e bambine del Comune di Teramo. Dopo assemblee, incontri, scontri e lot-

te sindacali, avevamo già ottenuto quest’estate la variazione di bilancio, a seguito del-

la chiusura dei nidi d’infanzia per il troppo caldo, per la sistemazione dei nidi, poi la

richiesta della formazione di qualità agganciata culturalmente al “famoso metodo di

Reggio Emilia” (da qualche mese oramai il Comune di Teramo ha intrapreso la for-

mazione in collaborazione proprio con il Comune di Reggio Emilia per le educatrici),

e dulcis in fundo, appunto, giustizia per l’incredibile esito delle valutazioni di tutto il

comparto che gridavano vendetta. Proprio in questi giorni stanno arrivando gli esiti

dei ricorsi e finalmente abbiamo appreso che il Nucleo di Valutazione del Comune di

Teramo ha deciso di prendere un’ importante iniziativa: non solo ha accolto i ricorsi,

ma ha assegnato un punteggio eguale a tutto il personale educativo, un aumento ri-

spetto alla valutazione iniziale che lo stesso personale educativo ha ricevuto. Un se-

gnale forte, chiaro e una presa di posizione inequivocabile: ridare dignità a chi quoti-

dianamente assicura pedagogia di qualità e tiene tra le mani il futuro della nostra città

le educatrici del Comune di Teramo. Un importantissimo ruolo, un importantissimo

lavoro e un’importantissima funzione educativa e sociale: la formazione delle bambi-

ne e dei bambini della nostra comunità cittadina. Per queste ragioni non possiamo che

essere soddisfatti del grandissimo risultato raggiunto e in termini calcistici del “filotto

di vittorie” rispetto alla vertenza intrapresa dalla nostra Organizzazione Sindacale Fp

Cgil Teramo per il ripristino di un servizio, considerato d’eccellenza, messo a rischio

da scelte a dir poco discutibili. Da questo momento non solo possiamo dire che la

vertenza intrapresa è stata vinta su tutti i fronti, ma auspichiamo che il percorso di ec-

cellenza possa riprendere senza subire “ulteriori interruzioni”

. Dal punto di vista sindacale non avevamo dubbi sulle nostre ragioni e sulle ragioni delle educatrici del

Comune di Teramo, ma vogliamo lanciare un appello a tutta la comunità e

all’amministrazione comunale di Teramo affinchè non accada più che si metta in crisi

il sistema educativo della nostra città, fondamentale per l’educazione delle bambine e

dei bambini e famoso in tutt’Italia come vero e proprio modello. Un ringraziamento

da parte di tutta la Fp Cgil Teramo, insieme alle educatrici, a chi in questi mesi ci è

stato vicino e ha sostenuto la nostra lunga e faticosa battaglia, un monito a chiunque

dovrà scegliere e decidere sul futuro della nostra città: non arretreremo di un millime-

tro quando dovremo difendere cultura e pedagogia, diritti e lavoro.



Il segretario generale Funzione Pubblica Cgil Teramo

Mauro Pettinaro