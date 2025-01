COMMERCIO / ALL'EX DI PATRIZIO APRE "ACTION", COLOSSO DEL DISCOUNT NON FOOD. PREVISTE 20 ASSUNZIONI



Saranno quelle di “Action” le insegne che, nei prossimi mesi, si accenderanno sull’ex concessionaria Di Patrizio a Piano D’Accio. 2.750 negozi in 12 Paesi, più di 6.000 prodotti in assortimento, 1.500 prodotti imperdibili a meno di un euro, 150 nuovi arrivi ogni settimana, Action è il discount di articoli non alimentari in più rapida crescita d'Europa. Offre prodotti di qualità per la vita di ogni giorno a prezzi imbattibili. Dagli utensili per il fai-da-te agli asciugamani, dalla biancheria intima alle batterie di pentole, da Action è possibile trovare i prodotti indispensabili per ogni giorno, oltre a tanti prodotti sorprendenti. Per l’apertura del nuovo punto vendita teramano , nel quale sono già iniziati i lavori di sistemazione degli ambienti, sono previste anche venti assunzioni, notizia che non può non far piacere in un momento non facile per il mercato del lavoro. Secondo la road map, il nuovo Action teramano dovrebbe aprire le porte a marzo. L’azienda punta moltissimo anche sulla sostenibilità. In qualità di rivenditore leader nel settore del discount, infatti, Action si sente responsabile del miglioramento continuo della propria merce, della sua catena di approvvigionamento e delle proprie emissioni di CO2. I prodotti migliorano riducendo la loro impronta di carbonio e aumentando la loro circolarità. Già oggi il 92% degli articoli in legno e il 90% di quelli realizzati in cotone provengono da fonti più sostenibili. L’azienda prevede di raggiungere l'obiettivo del 100% di approvvigionamento sostenibile. «Siamo molto felici di proseguire la nostra espansione in Italia e che sempre più clienti possano scoprire la nostra formula unica - spiega Philippe Levisse, Direttore Generale di Action Italia - Quando apriamo i nostri negozi, prestiamo attenzione alla posizione in cui saranno situati, un buon accesso al punto vendita, un parcheggio comodo e la vicinanza al centro città o a un centro commerciale fanno sì che i nostri store si distinguano come luoghi attraenti, graditi ai clienti».