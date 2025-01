ECCO LA NUOVA SCUOLA FORNACI CONA: 17 CLASSI, REFETTORIO, LABORATORI ED UNA TENSOSTRUTTURA CON PALESTRA

Eccola, la nuova Scuola "Fornaci di Cona". Mentre, a poche decine di metri di distanza, nasce il nuovo Delfico, il Comune sta avviando la realizzazione dalla nuova scuola, che ospiterà i bambini della scuola dell'infanzia e delle elementari. Il cronoprogramma è serratissimo (come scandito dalla cronologia che pubblichiamo nell'immagine sotto) e prevede una vera e propria corsa conro il tempo. Quattro milioni di euro da spendere in un paio di anni: due con il mutuo del Comune e due con fondi dell'Usr, lavorando per step. Il primo, importantissimo, è quello di agosto 2025, che prevede l'apertura della scuola con due sezioni dell'infanzia, due della primaria, due delle medie e la sistemazione dello spazio esterno, in una struttura che sarà stata adeguata strutturalmente alle norme antisismiche, con riscaldamento a pavimento, impianto di raffrescamento e pannelli solari. Di fatto, una scuola nuova modernissima con 17 classi, come elaborato nello studio progettuale curato dall'ingegner Pierluigi Manetta con la supervisione dell'assessore Marco Di Marcantonio. E non è tutto, perché il secondo step, per dicembre 2025 vedrà la nascita di una tensostruttura vicina alla scuola, che ospiterà un campo polivalemte per lo sport dei ragazzi, una palestra attrezzatissima. E non è tutto, perché anche nella prossima estate si lavorerà, per realizzare un nuovo piano della struttura, destinato ad ospitare altre aule e refettorio.