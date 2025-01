CAMPIONI VERI / PULITELLI ALLENA I RAGAZZI SPECIALI DELLA SQUADRA DI TENNIS TAVOLO DELL'ASD ENERGIA NEW

Campione, è una parola complessa. Da declinare con attenzione. Si può “fare” il campione ed “essere” un campione. Quelli che lo “fanno”, si atteggiano da campioni, si muovono da vip, vivono in una loro dimensione, camminano a trenta centimetri da terra e si concedono al popolo degli umani solo in rarissime occasioni. Quelli che “sono” campioni, somigliano a Giancarlo Pulitelli, indimenticabile bomber del Teramo glorioso, calciatore di grande talento, che mai ha avuto atteggiamenti divistici e che, soprattutto, ha fatto di Teramo la sua casa, il suo luogo del cuore. Quello nel quale, da vero campione, si mette a disposizione dello sport, preparando all’attività sportiva i ragazzi speciali della squadra di Tennis tavolo dell’Asd Energia New del presidente Guido Gambacorta, altro custode dei valori profondi dello sport. Una bella storia di emozioni sane e di sentimenti veri. Campione, è una parola complessa. Da declinare con attenzione. Si può “fare” il campione ed “essere” … Giancarlo Pulitelli.