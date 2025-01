UNA LECTIO MAGISTRALIS DI AINIS PER INAUGURARE IL MASTER DELL'UNITE IN COLLABORAZIONE COL SENATO

Sarà inaugurato giovedì 30 gennaio alle ore 15.30 il nuovo Master di secondo livello dell’Università di Teramo in Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi, realizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica.

La giornata inaugurale che si terrà nella Sala delle lauree del Polo didattico Silvio Spaventa, sarà aperta dai saluti del magnifico rettore Christian Corsi e della direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza Emanuela Pistoia. Seguiranno gli interventi del segretario generale del Senato della Repubblica Federico Silvio Toniato e del coordinatore del Master Enzo Di Salvatore, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico all’Università di Teramo.

I lavori si concluderanno con la lectio magistralis di Michele Ainis, professore emerito nell’Università degli Studi di Roma Tre, dal titolo “La legge oscura”.

Il nuovo Master di secondo livello in Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi si rivolge agli operatori del diritto e a coloro che lavorano nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni. Il percorso formativo si indirizza anche a coloro che ambiscono a carriere presso il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e i Consigli regionali.

Il percorso di studio è strutturato in due macro-moduli tenuti da docenti universitari e da esperti dei settori interessati. Il primo, di taglio teorico, è indirizzato al consolidamento delle conoscenze degli istituti fondamentali del diritto costituzionale, del diritto amministrativo, del diritto penale e del diritto dell’Unione europea. Il secondo, di natura pratica, è dedicato alle tecniche di elaborazione degli atti che il giurista è chiamato a redigere nell’ambito dell’attività legislativa, amministrativa, forense e giudiziaria.

La convenzione siglata tra Università d Teramo e Senato della Repubblica prevede il coinvolgimento di funzionari del Senato nelle attività didattiche. Gli iscritti al Master, inoltre, avranno la possibilità di effettuare visite di studio presso Palazzo Madama.