VIDEO-FOTO/ IL GRUPPO GABRIELLI ACQUISTA ALL'ASTA IL TERRENO DAVANTI ALL'OASI ALLA GAMMARANA, IN ARRIVO UN CENTRO DIREZIONALE E APPARTAMENTI

È il Gruppo Gabrielli il nuovo proprietario dell’area ex Villeroy alla Gammarana, quella per intenderci ancora vuota, proprio di fronte al nuovo Oasi. L’area, che era oggetto di una procedura giudiziaria, sarebbe stata acquistata dal gruppo marchigiano direttamente in Tribunale, per una somma che si sarebbe avvicinata ai 2,8 milioni di euro. Adesso, ci si chiede quale sarà la sorte di quel terreno. Ovviamente, non sarà utilizzata per la costruzione di un altro supermercato, vista la recente apertura del nuovo grande Oasi, ma è probabile che possa essere utilizzata per una piattaforma logistica del Gruppo, che come è noto è proprietario, oltre che dell’Oasi, anche deli punti vendita Tigre. Non è escluso che si riprenda anche il progetto di una sede direzionale, cullato tempo fa ma per un’altra area, poi accantonato. In teoria, nella zona potrebbero essere realizzati anche immobili residenziali, ma questo lo si scoprirà prossimamente.