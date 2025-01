GIORNO DELLA MEMORIA, ECCO A CHI SARA' CONSEGNATA LA MEDAGLIA D'ONORE

27 Gennaio 2025 – Giorno della Memoria Teramo, cerimonia pubblica alle 10:30 in via Melchiorre Delfico, n. 16, nella Corte interna della Biblioteca “Melchiorre Delfico”.

IL PREFETTO STELO: “Ricordiamo le vittime dell’Olocausto e rendiamo omaggio

ai sopravvissuti e a tutti coloro che, a costo della vita, scelsero di stare dalla parte del

bene e della difesa della vita umana.”.

Il prossimo 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria e dell’80esimo

anniversario della liberazione del Campo di concentramento di Auschwitz, la Prefettura

di Teramo ha organizzato una cerimonia in collaborazione con la Biblioteca

“Melchiorre Delfico”.

Ai saluti istituzionali ed all’intervento del Prefetto, seguirà la Cerimonia di consegna

delle Medaglie d’Onore, concesse con Decreto del Presidente della Repubblica ai

cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al

lavoro coatto per l’economia di guerra, quale risarcimento soprattutto morale che la

Repubblica Italiana riconosce per il sacrificio patito dai propri cittadini, preceduta

dall’introduzione a cura del giornalista Walter De Berardinis.

Il Prefetto Fabrizio Stelo, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

consegnerà “alla memoria” la Medaglia d’Onore ai familiari di:

- Camerino Barcaroli

- Giuseppe Ciccarelli

- Raffaele Cordoni

- Antonio Di Bonaventura

- Francesco Di Croce

- Cesare Pavone

- Florindo Quaglia

- Gildo Tassoni.