CADE E MUORE IN MONTAGNA A 20 ANNI, INUTILI I SOCCORSI

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita nella frazione di Roio all’Aquila, precipitando da una parete rocciosa. Il giovane, Manfredi Antonio Tallarico, era residente all’Aquila dove frequentava la Facoltà di Odontoiatria. Studente fuori sede originario di Merano, in provincia di Bolzano. Il 6 febbraio avrebbe compiuto 21 anni.

Il ventenne è morto mentre si arrampicava in località Fossa di Valleona. Si tratta di una zona rocciosa di Roio. Un elicottero del 118 dell’Aquila è intervenuto sul posto che non è raggiungibile con mezzi da terra. Sono in corso indagini, coordinate dal Pm Antonio Timpano, per accertare le cause della tragedia. Il ventenne aveva corde di arrampicata e si sta cercando di capire se ha avuto un problema proprio con le corde. Ad allertare i soccorsi è stato un amico che stava facendo una passeggiata e, quando non lo ha più visto e non gli rispondeva, ha lanciato l’allarme.