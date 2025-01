A 24/ CHIUSURE NOTTURNE ALLO SVINCOLO DI TERAMO EST

Sull’autostrada A24 sono previste chiusure notturne delle rampe dello Svincolo Teramo Est per consentire verifiche tecnichE. Lo comunica in una nota la concessionaria Strada dei Parchi. Pertanto saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

dalle ore 22 del 27 e del 28 gennaio 2025 alle ore 6 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura della rampa di accesso all’autostrada A24, con direzione AQ/A25/RM ed alla Teramo – Mare, con provenienza da Giulianova (rampa C). Per il traffico proveniente da Giulianova e diretto verso l’autostrada A24 e la Teramo – Mare sarà possibile usufruire delle rotatorie presenti su Viale Europa per accedere sia alla città di Teramo che all’autostrada A24 ed alla Teramo – Mare. Dalle ore 22 del 28 gennaio 2025 alle ore 6 del giorno successivo sarà disposta la chiusura sia della rampa di accesso alla città di Teramo, con provenienza dall’autostrada A24 e dalla SS 80 “Teramo – Mare”, sia della rampa di accesso all’autostrada A24, con direzione AQ/A25/RM ed alla Teramo – Mare, con provenienza da Giulianova (Galleria Cartecchio); nei suddetti giorni e orari, tanto per il traffico proveniente dalla Teramo – Mare e dall’autostrada A24, e diretto verso la viabilità ordinaria della città di Teramo, quanto per quello proveniente da Giulianova, e diretto verso l’autostrada A24 e la Teramo – Mare, sarà possibile usufruire delle rotatorie presenti su Viale Europa per accedere sia alla città di Teramo che all’autostrada A24 ed alla Teramo – Mare.

Dalle ore 22 del 29 e del 30 gennaio alle ore 6 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dalla SS80 “Teramo – Mare” per Teramo (rampa B) con provenienza da Giulianova; nei suddetti giorni e orari, per i veicoli diretti verso Teramo sarà possibile usufruire dello Svincolo di Teramo Ovest.

Dalle ore 22 del 31 gennaio 2025 alle ore 6 del giorno successivo sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dall’autostrada A24 per i veicoli provenienti da L’Aquila/A25/Roma (rampa A) e diretti verso la viabilità ordinaria della Città di Teramo; in questi orari, per il traffico proveniente dall’autostrada A24, e diretto verso la viabilità ordinaria della Città di Teramo, sarà possibile usufruire dello Svincolo di Teramo Ovest.