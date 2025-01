TRAVOLTO DA UN SUV MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA: 74ENNE IN GRAVI CONDIZIONI

Un uomo di 74 anni è stato travolto da un Suv lungo la Statale 80, a Bellante Stazione, nei pressi del negozio Cerquoni Mobili. L'anziano stava attraversando la strada quando, per cause ancora da accertare, è stato investito dal veicolo in transito. Le prime ricostruzioni ipotizzano che la scarsa illuminazione del tratto stradale o una distrazione del conducente possano aver contribuito all'impatto. La violenza dell'urto è stata tale da sbalzare il pensionato a diversi metri di distanza. L'automobilista, sotto shock per l'accaduto, è stato il primo a scendere dal veicolo per prestare soccorso. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che lo hanno trasportarlo d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico commotivo e serie lesioni agli arti inferiori. Attualmente è ricoverato in ospedale, dove i medici stanno monitorando costantemente il suo stato di salute. L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione.