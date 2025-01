VIDEO / CHIUDE ANCHE "CONTEMPO" IN VIA CAPUANI, L'ANNUNCIO... CON UNO SCHIOCCO DI DITA



Uno schiocco di dita, e “Contempo” non c’è più. E’ con un originale video instagram che il locale di via Capuani ha annunciato l’imminente chiusura. «I lavori del cantiere del palazzo dove ci troviamo ci costringono a chiudere», spiegano i gestori dell’amata insegna cittadina, molto frequentata da clienti di ogni età, che però non chiuderanno “in sordina”, anzi: «.Abbiamo pensato a una "The Last Dance": un giro di eventi con cui divertirci, salutarci e stare bene in pieno stile Contempo». La domanda che, però, tutti si pongono, non trova risposta: «Riapriremo? E chi lo sa…». Intanto, c’è da vivere “the last dance”, poi si vedrà… il cantiere, prima o poi… finirà