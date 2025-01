VIOLENTARONO UN TERAMANO, POI LO RICATTARONO.TRE IN MANETTE

Nella giornata di ieri, a Mosciano Sant’Angelo, Sorbara (MO) e Cividate al Piano (BG), i Carabinieri della Compagnia di Giulianova, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo a carico di tre extracomunitari, rai i quali un pregiudicato per reati contro il patrimonio, ritenuti responsabili, a vario titolo, di “violenza sessuale di gruppo”, “estorsione” e “tentata estorsione”. Il provvedimento, che scaturisce da un'articolata attività investigativa,ha consentito di accertare che i tre, nella notte del 21 ottobre 2023, a Teramo, hanno violentato in gruppo un teramano, minacciandolo, nei mesi successivi, di diffondere un video relativo all’atto sessuale, qualora non avesse pagato le somme richieste. Gli arrestati, sono stati associati alle Case Circondariali competenti per territorio.