GRANDE PARTECIPAZIONE DEI TERAMANI NEL BANCHETTO DELLA LEGA PER RSCCOGLIERE FIRME SULLA SICUREZZA, DOMANI SI REPLICA

Lega in Piazza Martiri, oggi e domani, domenica 26gennaio, per raccogliere le firme a sostegno delle forze dell’ordine nell’ambito della campagna “Difendiamo chi difende gli italiani” e delle proposte Lega sul DDL sicurezza. Anche i leghisti teramani, con il capogruppo in consiglio Berardo Rabbuffo, hanno organizzato i banchetti per la raccolta di firme nella piazza principale della città. La lega ha inserito nel disegno di legge Sicurezza delle proposte, già presentate e approvate alla Camera, in favore degli agenti in divisa, quali la dotazione di una “body cam” e la tutela legale, con una somma fino a 10.000 europer ogni fase processuale, pene più severe per i reati di minaccia e lesione a pubblico ufficiale e per impedire rivolte in carcere e nei centri di accoglienza degli immigrati,nonchél’estensione dell’uso del Taser per tutte le forze dell’ordine. È importante, far sentire loro la nostra vicinanza, soprattutto in quest’ultimo periodo. I teramani hanno risposto oggi alla grande con una partecipazione davvero coinvolgente.