DAL CALCIO AL BASKET, DAL VOLLEY AL PADEL, ECCO TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA GRATUITI DELL'ADSU PROTER

Il 2025 segna un nuovo capitolo nel percorso di formazione sportiva proposto dal CSI, nell’ambito del progetto Adsu Pro Ter, un'iniziativa che si sta rivelando fondamentale per la crescita e lo sviluppo del movimento sportivo nei comuni abruzzesi coinvolti. Dopo aver raggiunto importanti traguardi nel 2024, con corsi di grande valore per dirigenti e tecnici, il progetto prosegue senza sosta, con un calendario ricco di opportunità formative che non solo rispondono alle esigenze del territorio, ma offrono ai giovani la possibilità di acquisire competenze pratiche e teoriche nel campo dello sport, in un contesto sempre più professionale.

Partito nell’estate del 2024, Adsu Pro Ter, attraverso i Servizi Sportivi gestiti dal CSI, ha l’obiettivo di formare figure tecniche e manageriali che possano diventare pilastri del movimento sportivo locale. In questo contesto, il CSI si conferma un punto di riferimento, con una serie di corsi di alta qualità che spaziano dalla formazione per dirigenti di società sportive alla preparazione di istruttori e operatori sportivi. Ogni corso ha lo scopo di rispondere alle esigenze specifiche dei vari settori sportivi, ma anche di creare un impatto positivo sul territorio, contribuendo alla crescita di una comunità sportiva più inclusiva e professionale.

Un 2025 Ricco di Appuntamenti Formativi

Il 2025 si aprirà con un appuntamento di grande valore: il corso di Educatore Sportivo, che prenderà il via l’8 febbraio a Pineto. Questo corso segnerà l'inizio di un anno che promette di essere ricco di opportunità di formazione in tutto l'Abruzzo, con un calendario fitto di eventi che interesseranno diverse discipline, tra cui calcio, basket, pallavolo, padel, e sport per persone con disabilità.

Il 21 febbraio, a Castelli, partirà la terza edizione del corso per Dirigenti di Società Sportive, che si ripeterà poi in altre località, come Cellino Attanasio e Atri. Tra gli appuntamenti più attesi, ci sono i corsi per arbitri di calcio, basket e pallavolo a Roseto degli Abruzzi, e quelli per Operatori Sportivi per la Disabilità ad Atri, che si terranno dal 3 aprile al 10 maggio. Un altro grande highlight sarà rappresentato dal corso di Organizzazione degli Eventi Sportivi, che si terrà dal 27 aprile al 4 maggio a Roseto, e dal corso di Comunicazione Sportiva previsto dal 24 al 31 maggio a Atri.

Ma le novità non finiscono qui: il CSI ha pensato anche a corsi altamente specializzati per dirigenti sportivi, come quelli focalizzati sulla comunicazione sportiva e sull’organizzazione di eventi sportivi, due tematiche cruciali per la gestione moderna dello sport. Questi corsi saranno tenuti da esperti del settore, e offriranno competenze fondamentali per chi desidera intraprendere una carriera manageriale nel mondo sportivo.

Uno degli aspetti più rilevanti di Adsu Pro Ter è la possibilità di fruire dei corsi gratuitamente, con una priorità speciale per i giovani tra i 18 e i 30 anni che risiedono nei comuni coinvolti dal progetto: Arsita, Atri, Bisenti, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Montefino, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto Degli Abruzzi e Valle Castellana. Grazie a questa opportunità, giovani talenti e appassionati di sport avranno accesso a percorsi di formazione di alto livello, che potrebbero aprire loro le porte di una carriera nel settore sportivo, sia come tecnici che come manager.

Per i residenti in queste aree, il progetto rappresenta un'occasione unica di crescita professionale e personale, con l’opportunità di entrare in contatto con esperti e professionisti del settore.

Il CSI non è solo un Ente Sportivo, ma un vero e proprio punto di riferimento per la formazione e la valorizzazione dei talenti locali. L’obiettivo del progetto Adsu Pro Ter è infatti quello di creare una rete di competenze sul territorio, che possa contribuire in modo concreto alla crescita dello sport abruzzese e a formare dirigenti, tecnici e operatori preparati a fronteggiare le sfide del mondo sportivo moderno. La formazione è dunque vista come una leva fondamentale per il miglioramento della qualità sportiva, non solo sul piano tecnico, ma anche organizzativo e comunicativo.

Iscrizioni e Dettagli sui Corsi

Tutti i corsi previsti nell’ambito di Adsu Pro Ter avranno una durata di 20 ore, e le iscrizioni sono già aperte. I giovani interessati potranno inviare la loro richiesta di partecipazione all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , e approfittare della possibilità di accedere gratuitamente ai corsi, fino ad esaurimento posti.

Per iscriverti compila il seguente form

Calendario Corsi 2025:

Educatore Sportivo

Roseto degli Abruzzi

8-22 Febbraio

Dirigente di Società Sportiva

Castelli

Dal 21 Febbraio

Arbitri di Calcio, Pallavolo, Basket

Roseto degli Abruzzi

Dal 3 Marzo

Educatore Sportivo

Pineto

15-29 Marzo

Dirigente di Società Sportiva

Cellino Attanasio

Dal 25 Marzo

Operatore Sportivo per la Disabilità

Atri

3 Aprile - 10 Maggio

Istruttori di Padel

Atri

12-13 Aprile

Organizzazione degli Eventi Sportivi

Roseto degli Abruzzi

27 Aprile - 4 Maggio

Educatore Sportivo

Castelli

10-18 Maggio

Comunicazione Sportiva

Atri

24-31 Maggio

Allenatori di Calcio

Cellino Attanasio

Dal 27 Maggio