CADE SUGLI SCI E BATTE LA TESTA: GRAVISSIMA VENTIDUENNE



E’ tutta da chiarire la dinamica dell’incidente alle piste, che ha portato al ricovero in prognosi riservata una ragazza di ventidue anni. E’ successo tutto in un pugno di minuti, la ragazza, con la famiglia, era venuta da fuori regione per un week end a Roccaraso, ma mentre sciava, all’improvviso, ha perso l’equilibrio ed è caduta. All’inizio, sembrava cosa da poco, visto che la caduta non era stata violenta, ma ai soccorritori la scena si è presentata del tutto diversa. La ragazza, infatti, ha perso conoscenza ed è stata subito trasportata all’ospedale dell’Aquila, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. E’ grave.