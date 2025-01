IL FAI ARRIVA IN SOCCORSO DEL DELFICO, UNO DEI "LUOGHI DEL CUORE" DA SALVARE

Punta a salvare i gioielli abruzzesi il Fai con la dodicesima edizione del censimento "I luoghi del cuore". Tra quelli più votati c'è la Grotta del Cervo, nella riserva naturale di Pietrasecca a Carsoli che ha conquistato oltre 5mila persone. In base alla classifica finale si deciderà dove dirottare i finanziamenti per misure di restauro o valorizzazione. Per partecipare al censimento c'è tempo fino al 10 aprile. Tutti coloro che hanno già votato, sono invitati a continuare a farlo, per assicurare un futuro ai propri luoghi amati, ma anche ai tanti altri di cui il censimento fa emergere i bisogni. L'intento, infatti, del più grande censimento del patrimonio culturale italiano è quello di accendere un faro su luoghi abbandonati che rischiano di scomparire. Oltre all'attenzione per le stalattiti e stalagmiti della Grotta del Cervo, scoperte dalla civiltà solo nel 1984, tra i luoghi più cliccati c'è il Delfico di Teramo, lo storico Convitto da ottobre sotto sequestro a causa di problemi strutturali che con i suoi 3.232 voti è al secondo posto nella classifica provvisoria. L'istituto ha scelto la partecipazione al censimento per poter ripristinare questa istituzione storica, patrimonio culturale della città di Teramo. Al terzo posto, con 2.121 voti, c'è la Chiesa di San Leucio a Rocca di Mezzo. La Chiesa custodisce una fede millenaria, A livello nazionale sono 450.000 i voti online e cartacei raccolti finora, uno dei migliori risultati iniziali mai registrati in vent'anni di programma.