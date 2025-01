GIORNO DELLA MEMORIA, DOMANI AL PASCAL UN INCONTRO CON LO STORICO LUIGI GUERRIERI E LA DIRIGENTE LETIZIA FATIGATI

L’associazione “Società Civile” nell’ambito del 33° “Premio nazionale Paolo Borsellino”, organizza la rassegna culturale educativa regionale "Se capire è impossibile, conoscere è necessario" per ricordare la “giornata della memoria” del 27 gennaio e la “giornata del ricordo” del 10 febbraio

Primi appuntamenti Lunedi 27 gennaio 2025.

PESCARA TEATRO CIRCUS con lo spettacolo educativo “Quello che nutri di più” in 4 repliche (ore 9,00 – ore 11,00 – ore 12,30 – ore 21,00)

TERAMO ISTITUTO PASCAL ORE 11,00 incontro "Se capire è impossibile, conoscere è necessario" con la Dirigente scolastica Letizia Fatigati, la giornalista Elisabetta di Carlo, l’avvocato e storico Luigi Guerrieri

La rassegna è organizzata soprattutto, per interrogarsi sul perché della discriminazione e la violenza che continua senza sosta dell'uomo contro altri uomini. Una rassegna per fare in modo che gli studenti sviluppino quella coscienza critica necessaria per cogliere gli elementi negativi dei nostri tempi che possono riproporre i germi del genocidio, dell’intolleranza e dell’odio razziale. La Giornata della Memoria 27 gennaio e la Giornata del ricordo del 10 febbraio non servono solo a commemorare quei milioni di persone uccise crudelmente e senza nessuna pietà 80 anni fa. Servono a ricordare che ogni giorno esistono tante piccole discriminazioni verso chi ci sembra diverso da noi. Spesso noi stessi ne siamo gli autori, senza rendercene conto. Ci ricordano che verso queste discriminazioni non alziamo abbastanza la voce e che spesso, per comodità e opportunismo, ci nascondiamo in quella che gli storici chiamano la zona grigia. Si tratta di una zona del nostro comportamento, a metà tra il bianco e il nero, tra l'innocenza e la colpevolezza. In questa zona ad avere la meglio, alla fine, è la pericolosa e complice indifferenza per chi viene isolato e non accettato.