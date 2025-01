UBRIACHI ALLA GUIDA, RITIRATE QUATTRO PATENTI, IN UN CASO RISCONTRATO UN TASSO 5 VOLTE SUPERIORE ALLA NORMA

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo con le Compagnie di Alba Adriatica, Giulianova e Teramo, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio. Nel corso dei vari servizi sono stati complessivamente identificate 195 persone e controllati 92 mezzi. Quattro automobilisti sono risultati positivi all’assunzione di alcool oltre i limiti consentiti dalla norma, tutti sono stati privati della patente di guida. In particolare a Controguerra i Carabinieri della Stazione di Corropoli hanno denunciato un uomo per guida sotto l’influenza di alcool. Rimasto coinvolto in un incidente stradale, è stato trovato positivo all’assunzione di alcool con un limite di quasi cinque volte il consentito.