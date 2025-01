ARRESTATO MENTRE PRENDE A CALCI E PUGNI LA COMPAGNA

A Torano Nuovo i Carabinieri della Stazione di Nereto hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, non nuovo a tali condotte, veniva bloccato dai carabinieri mentre si trovava all’interno della propria abitazione dove stava aggredendo la compagna con calci e pugni, nonché tirandole addosso vari oggetti.