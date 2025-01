GIRAVA IN MACCHINA CON PIEDE DI PORCO, PINZE, TENAGLIE E SEGA GIREVOLE... SENZA MOTIVO

A Roseto degli Abruzzi, i Carabinieri hanno denunciato un uomo per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. L’uomo veniva intercettato alla guida della propria autovettura mentre si aggirava con fare sospetto in una zona abitata. A seguito della perquisizione del mezzo venivano rinvenuti vari oggetti da scasso: piede di porco, sega girevole, pinze tenaglie, scalpelli e giraviti, attrezzi per il quale l’uomo non ha saputo fornire una plausibile spiegazione, infatti non sono collegati al lavoro svolto né ad hobby.