PER CERCARE DI RUBARE 300 EURO FA TREMILA EURO DI DANNI

A Teramo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un uomo per tentato furto e danneggiamento. Si era introdotto in una lavanderia self service della città e dopo aver oscurato le telecamere con delle buste aveva tentato di forzare la cassetta della cassa, che conteneva euro 300 circa, non riuscendoci, abbandonava il locale. I danni commessi per forzare la cassetta ammontano a euro 3.000 circa.