CHIUDONO PER TRE NOTTI LE AREE DI SERVIZIO "PICENO" EST E OVEST



Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell'ambito dei lavori del piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie “San Basso", "Castello di Cupramarittima", "San Cipriano" e “Castello di Grottammare", nelle tre notti di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, con orario 22:0-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, Pescara / Bari e Ancona / Bologna.

Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio "Piceno ovest" e "Piceno est", situate rispettivamente verso Pescara / Bari e in direzione di Ancona / Bologna; nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all'interno delle suddette aree di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara/Ancona verso Pescara e seguire poi per A14, con rientro in A14 alla stazione di Grottammare; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Pescara/Ancona verso Ancona e seguire poi per A14, con rientro in A14 a Pedaso.