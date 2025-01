SCENDE DAL TRENO CON 16GRAMMI DI DROGA NELLE SCARPE, MA JIMBO LA FIUTA

Per cercare di evitare i controlli, s’era nascosto 16 grammi di droga nelle scarpe, ma non è riuscito ad evitare il fiuto di Jimbo, il pastore tedesco dell’unità cinofila che, alla stazione di Giulianova, gli si è piazzato davanti, bloccandolo. Così, un teramano di 56anni senza fissa dimora è stato denunciato per traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’uomo era appena sceso dal treno, quando è stato intercettato nel sottopasso della stazione di Giulianova, e grazie al cane antidroga sono stati scoperti i 16 grammi di hashish che nascondeva nelle scarpe.