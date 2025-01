IN AZIONE, DI NUOVO, IL TRUFFATORE SERIALE: DOPO I PANETTONI HA ACQUISTATO FORMAGGI

Torna in azione il truffatore seriale. È tornato in azione a Teramo l'uomo che acquista grosse quantità di generi alimentari con bonifici finti raggirando i commercianti. Dopo i 12 panettoni di Natale, questa volta ha agito nella frazione di San Nicolò acquistando formaggi per un valore di 700 euro. Si è spacciato per il titolare di un ristorante, ed ha promesso un finto pagamento con un bonifico ma poi si è scoperta la truffa. I carabinieri hanno subito identificato e denunciato l'uomo.