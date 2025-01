CENTRATI IN ABRUZZO DUE 5 AL SUPERENALOTTO, SFIORATO IL JACKPOT DA 60MILIONI



Abruzzo in festa grazie al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 25 gennaio, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 33.381,69 euro, il primo a L'Aquila presso Tabaccheria Sparano in Corso Vittorio Emanuele,75, l'altro a Elice, in provincia di Pescara, al Gran Caffè Pavone in via dei Platani, 57.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 28 gennaio è di 64,9 milioni di euro.