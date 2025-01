IL DAMS TRA ARTE E SCIENZA FA LA "DIAGNOSI" DELLE OPERE D'ARTE DELLA PINACOTECA

Mercoledì 29 gennaio, alle ore 17.00, nella Pinacoteca Civica di Teramo, Cecilia Paolini, dottore di ricerca, terrà una conferenza dal titolo “Arte e scienza a confronto: analisi diagnostiche di alcune opere della Pinacoteca Civica di Teramo”.

La conferenza, introdotta dal presidente del Corso di laurea in DAMS Paolo Coen, rientra fra le attività di A tutto DAMS!2024, il progetto didattico realizzato dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo - dove Cecilia Paolini insegna Diagnostica di storia dell’arte - in collaborazione con il Comune di Teramo, la Fondazione Venanzo Crocetti e l’Associazione Culturale Teramo Nostra.

La conferenza, è promossa dal Corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) e dal Corso di laurea magistrale in Media, Arti e Culture.

«Si tratta – si legge nella presentazione – di un evento raro e importante, che offre l’occasione per scoprire dettagli inediti sulla storia, le tecniche e il contesto stilistico delle opere analizzate, unendo scienza e valorizzazione del patrimonio culturale».

Nel corso dell’intervento, infatti, Cecilia Paolini rivelerà in anteprima i risultati della campagna diagnostica condotta su tre importanti opere della Pinacoteca, con il supporto di tecniche avanzate di Imaging multispettrale e Spettroscopia. La conferenza prevede interventi e riflessioni a tema di alcuni studenti del Corso di laurea magistrale in Media, Arti e Cultura del Dipartimento di Scienze della Comunicazione.