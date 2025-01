SCONTRI L'AQUILA-SAMB, E' MANCATA LA SICUREZZZA, IN ARRIVO 60 DENUNCE, DASPO E ARRESTI

Sarebbero una sessantina le denunce in arrivo dopo gli scontri al termine della partita di calcio tra L’Aquila e la Sambenedettese vinta dai marchigiani per 3-0 allo stadio Gran Sasso-Acconcia. In arrivo anche qualche arresto e ovviamente decine di Daspo oltre a possibili squalifiche del campo di entrambe le squadre che valuterà il giudice sportivo.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia, a innescare gli scontri sarebbe stata la scelta di far uscire i tifosi ospiti che erano in tribuna passando per il campo per farli defluire. Poi le botte con alcuni tifosi aquilani. Elementi utili alle indagini sono anche i numerosi video che circolano sul web, girati e divulgati dalle persone che erano presenti allo stadio. Nelle immagini si vedono alcuni tifosi brandire dei bastoni e malmenare esponenti della tifoseria avversaria. Sui social sono in molti a manifestare perplessità sulle modalità di vendita dei biglietti che, da regolamento, potevano essere venduti solo in presenza e con esibizione di un documento, documento che in molte occasioni non sarebbe stato richiesto. Ciò ha consentito a persone della tifoseria della Sambenedettese di acquistare biglietti per settori al di fuori di quello riservato alla squadra ospite.