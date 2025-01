CARCERI ABRUZZESI / IL SAPPE: «DAL MINISTERO AFFERMAZIONI TRIONFALI, MA QUESTI SONO I NUMERI DELLA REALTA'»

Ad onta delle trionfali asserzioni politiche e ministeriali, permane e permarrà, se non affrontata con

determinazione e senso di responsabilità, l’annosa carenza strutturale degli organici della Polizia Penitenziaria

in servizio negli 8 Istituti detentivi abruzzesi. Dal recente incontro svoltosi ancòra nella sede romana del

Provveditorato regionale, in attesa, si auspica breve, del ripristino degli Uffici di Pescara, è emerso che

l’Abruzzo disporrà di un incremento di 72 unità, tuttavia teoriche. A tale somma occorre detrarre innanzitutto

20 pensionamenti, già in atto e programmati entro il 31 dicembre, con l’ulteriore aliquota dei partecipanti 40 al

Corso di formazione per Vice Sovrintendenti che vanificherà le risorse umane destinate, data la vastità degli

interessati, con l’effetto che solo 12 saranno realmente disponibili. Paradigmatica dell’assurdo metodo la

prospettiva per Sulmona, destinataria di 27 apporti, di cui 4 già in prepensionamento, 12 destinati al

Corso Vice Sovrintendenti, 3 prossimi al trasferimento. Dai 27 propagandati a soli 8 realmente

utilizzabili!

Risultano cacofoniche e irritanti, giacché sistematiche e periodicamente reiterate, le encomiastiche

dichiarazioni delle autorità nazionali preposte, da tempo rese edotte della insostenibilità della fattispecie, ma

puntuali nel replicare determinazioni ingannevoli e di mera quanto vuota, come nel caso di specie degli organici

del Corpo, facciata.

Il Segretario Regionale

Giuseppe NINU