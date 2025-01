DROGA, SOLDI E ROLEX, COSI' A REBIBBIA SI COMPRAVANO PERMESSI E DIAGNOSI FALSE, TRENTADUE ARRESTI, MANETTE SCATTATE ANCHE NEL TERAMANO

Droga, denaro in contanti e orologi di

lusso sono stati sequestrati dai carabinieri durante l'esecuzione

delle ordinanze nei confronti di 32 persone per traffico di droga e

benefici a detenuti nel carcere romano di Rebibbia. Nell'ambito delle

attività, che hanno interessato diversi quartieri della città di Roma

e alcune province sul territorio nazionale (Napoli, Avellino, Viterbo,

L'Aquila, Teramo, Imperia e Bergamo) sono stati inoltre notificati 5

avvisi di fissazione di interrogatorio preventivo nei confronti di

altrettanti ulteriori indagati (di cui 2 già detenuti per altra causa)

ed eseguite complessivamente 44 perquisizioni. Le indagini, avviate

nel giugno 2017 e condotte dai reparti investigativi operanti, sotto

la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno consentito

di sviluppare parallelamente due filoni di indagine, strettamente

collegati tra loro.

In particolare, in una prima fase di indagini, poi terminata nel

novembre 2020, personale del Nic - Nucleo Investigativo Centrale della

Polizia Penitenziaria ha raccolto gravi elementi indiziari sulle

dinamiche che si celavano dietro ad alcune anomalie riscontrate

all'interno della Casa Circondariale di Roma Rebibbia, circa

l'illecita concessione di benefici penitenziari ai detenuti (quali la

prosecuzione dell'espiazione della pena con misure alternative alla

detenzione e meno afflittive, quali il collocamento in comunità

terapeutiche). A questo proposito sono stati raccolti gravi indizi

circa l'esistenza, all'interno del Servizio per le Dipendenze (Ser.D.)

dell'ASL Roma 2 operante presso la Casa Circondariale di Rebibbia, di

un sistema, promosso in particolare da uno psicologo (destinatario di

misura cautelare agli arresti domiciliari), finalizzato all'avvio dei

detenuti a trattamenti terapeutici funzionali all'ottenimento di

misure alternative alla detenzione, basate sulla redazione di mendaci

certificazioni attestanti un abuso di stupefacenti/stato di

tossicodipendenza o comunque precarie condizioni psicologiche.

In un'occasione è stato anche registrato un episodio di corruzione,

consistito nel pagamento allo psicologo della somma di 1.000 euro da

parte di un detenuto, in cambio della redazione, peraltro nei tempi

dettati dallo stesso detenuto, di un'apposita relazione psicologica

con cui veniva espresso un parere favorevole alla fruizione dei

benefici penitenziari. È stato inoltre ipotizzato e circostanziato il

rapporto intrattenuto dallo psicologo con alcuni detenuti, anche per

il tramite di alcuni operatori volontari del Ser.D., finalizzato a

rintracciare ''nuovi'' detenuti da agevolare, con lo scopo di ottenere

maggiori compensi in denaro dall'Azienda Sanitaria di riferimento,

compensi che venivano erogati sotto forma di retribuzione per le ore

lavorative prestate per il contenimento del rischio suicidario dei

detenuti. Gli investigatori del Nic hanno inoltre raccolto gravi

indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di un disegno criminoso

escogitato dallo psicologo, anche con la complicità di altri

professionisti sanitari, diretto a reperire fondi di natura pubblica

(circa 100.000 euro) tramite una turbata libertà del procedimento di

scelta del contraente relativo al bando per un progetto della Regione

Lazio denominato ''Progetto Sportello'', effettivamente poi assegnato

a un'associazione, costituita dai citati operatori volontari del

Ser.D. su input dello psicologo. I fondi non sono alla fine mai stati

erogati e l'assegnazione del bando è stata revocata dopo il riscontro

di alcune anomalie circa l'organizzazione dell'associazione, ritenuta

non ''congrua e sostenibile'' dal presidente della commissione

giudicatrice.Nell'ambito della maxi indagine dei

carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia

di Roma, sul carcere romano di Rebibbia, i militari di Frascati

hanno arrestato a Corropoli, in collaborazione con i

colleghi della locale stazione, un cittadino albanese che si

trovava in paese per far visita a conoscenti, ma non risulta

abbia commesso reati in Abruzzo.