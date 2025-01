ATTENZIONE / ANNUNCIATE CHIUSURE DELLE RAMPE DELLA TERAMO MARE, SI COMINCIA STANOTTE

La concessionaria Strada dei

Parchi comunica che, per verifiche tecniche da effettuare presso

lo Svincolo di Teramo Est, saranno adottati i seguenti

provvedimenti di viabilità sull'autostrada A24:

- dalle ore 22:00 di oggi 27 e di domani, martedì 28 gennaio,

alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura

della rampa di accesso all'autostrada, con direzione

L'Aquila/A25/Roma e alla Teramo-Mare, con provenienza da

Giulianova (rampa C); nei suddetti giorni e orari, per il

traffico proveniente da Giulianova e diretto verso l'autostrada

A24 e la Teramo-Mare, sarà possibile usufruire delle rotatorie

presenti su Viale Europa per accedere sia alla città di Teramo

sia all'A24 e alla Teramo-Mare;

- dalle ore 22:00 del 28 gennaio alle ore 06:00 del 29 sarà

disposta la chiusura sia della rampa di accesso alla città di

Teramo, con provenienza dall'A24 e dalla SS 80 "Teramo-Mare",

sia della rampa di accesso all'A24, con direzione

L'Aquila/A25/Roma e alla Teramo-Mare, con provenienza da

Giulianova (Galleria Cartecchio); nei suddetti giorni e orari,

sia per il traffico proveniente dalla Teramo-Mare e

dall'autostrada A24, e diretto verso la viabilità ordinaria

della città di Teramo, sia per quello proveniente da Giulianova,

e diretto verso l'A24 e la Teramo-Mare, sarà possibile usufruire

delle rotatorie presenti su Viale Europa per accedere sia alla

città di Teramo sia all'A24 e alla Teramo-Mare;

- dalle ore 22:00 del 29 e del 30 gennaio alle ore 06:00 dei

giorni successivi sarà disposta la chiusura della rampa di

uscita dalla SS80 "Teramo-Mare" per Teramo (rampa B) con

provenienza da Giulianova; nei suddetti giorni e orari, per i

veicoli diretti verso Teramo sarà possibile usufruire dello

Svincolo di Teramo Ovest;

dalle ore 22:00 del 31 gennaio alle ore 06:00 dell'1 febbraio

sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dall'autostrada

A24 per i veicoli provenienti da L'Aquila/A25/Roma (rampa A) e

diretti verso la viabilità ordinaria della Città di Teramo; in

questi orari, per il traffico proveniente dall'autostrada A24, e

diretto verso la viabilità ordinaria della Città di Teramo, sarà

possibile usufruire dello Svincolo di Teramo Ovest.