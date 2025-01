VIDEO / È GIMBO TAMBERI IL TESTIMONIAL DEL TURISMO 2025 NELLE MARCHE… E L’ABRUZZO ?



Sono iniziate in questi giorni le riprese del nuovo spot promozionale delle Marche per la stagione 2025, che vedrà come protagonista Gianmarco Tamberi, campione mondiale e olimpico e orgoglio marchigiano. “Il progetto ha l’obiettivo di dare allo spettatore una visione delle Marche come un mosaico di storie, proponendo un racconto autentico ed emozionale di questa regione al plurale, una terra che in ogni angolo custodisce un’incredibile ricchezza e varietà di paesaggi, tradizioni, arti e mestieri” spiega una nota della Regione.“Vogliamo trasmettere un messaggio che va oltre la promozione turistica– commenta il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – desideriamo far conoscere l’anima profonda della nostra terra, fatta di autenticità, bellezza, molteplicità, e la libertà di poter vivere tutte le più variegate esperienze pur rimanendo nelle Marche, regione plurale per antonomasia, dove si può sciare guardando il mare o visitare i nostri borghi e scoprire prodotti unici e grandi tesori. Gianmarco Tamberi, il nostro testimonial, un simbolo della determinazione e del talento marchigiano, ci guiderà in questo viaggio nelle Marche autentiche”. Già in passato, le Marche avevano puntato su testimonial famosi, come Roberto Mancini e Neri Marcorè, con buoni risultati dj promozione.

Se la nostra regione confinante, e concorrente diretta nel mercato turistico, si sta già muovendo, ci si chiede cosa stia facendo l’Abruzzo per la propria promozione. Di spot, dopo quelli della campagna “Abruzzo che spettacolo”, non se ne ricordano e non si hanno notizie, almeno fino ad oggi, di nuove particolari campagne promozionali, se non quelle costruite sul riflesso degli eventi, quali ma Notte dei Serpenti o il ritiro del Napoli.