MUORE DOPO 20 GIORNI DALL'INCIDENTE, LA VITTIMA AVEVA 66 ANNI

È morto dopo 20 giorni dall'incidente stradale Claudio Di Filippo di Campovalano di Campli coinvolto nell'impatto mentre era a bordo del suo motorino e percorreva la provinciale per Campovalano finendo contro una macchina guidata da una donna che è indagata per omicidio stradale. La procura ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo della vittima, Claudio Di Filippo, 66 anni, pensionato, originario di San Pietro di Campovalano, paese dove l'uomo viveva con sua madre. L'incidente è avvenuto l'8 gennaio, giorno in cui il 66enne è stato poi portato all'ospedale di Teramo dove, dai successivi accertamenti, gli sono stati diagnosticati una frattura del bacino e degli arti. Poco dopo il paziente è stato trasferito a Giulianova con una prognosi iniziale di trenta giorni. È qui che, ieri, è deceduto dopo un improvviso aggravarsi del quadro clinico. Oggi verrà dato l'incarico al medico legale Pietro Falco che subito dopo eseguirà l'autopsia all'obitorio del Mazzini. Il funerale è già stato fissato per giovedì, alle 10, nella chiesa di San Pietro di Campovalano.