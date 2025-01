COMMUNITAS COGITATIONIS / GIOVEDÌ LUCA TELESE A MOSCIANO CON I SUOI LIBRI SU BERLINGUER

Appuntamento straordinario con la Rassegna culturale Communitas Cogitationis promossa dal Centro studi ‘Il Risveglio’, giovedì 30 gennaio, alle ore 20.30, nella sala Consiliare del Comune di Mosciano Sant’Angelo (Piazza IV Novembre). Luca Telese, giornalista e direttore del quotidiano abruzzese IL CENTRO, presenta i suoi libri ‘Opposizione. L'ultima battaglia di Enrico Berlinguer’ e ’La scorta di Enrico. Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo’: uno speciale dittico letterario dedicato a una delle figure più importanti della storia politica e civile della nostra Repubblica.

Moderati dal giornalista Agt Di Alesii Massimo, dialogheranno con l’autore i Senatori Michele Fina e Filippo Sensi, e Flavio Alivernini portavoce della segretaria nazionale del PdElly Schlein. La serata è a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Nel libro ‘Opposizione’ Telese ripercorre gli ultimi anni dell’avventura umana e politica di Enrico Berlinguer e la battaglia che lo portò a una morte epica e straziante, sul palco di Padova. Lo fa ridando voce, volti e nomi a un mondo ormai scomparso, ma la sua non è un’operazione nostalgia. È un messaggio attualissimo per la politica di oggi, per le sue ritrosie, per i suoi compromessi: l’opposizione è stata un’altra cosa. E potrebbe ancora esserlo.Nel bestseller ‘La scorta di Enrico’, che racconta gli uomini della scorta di Berlinguer, i protagonisti vengono dalla resistenza: al fascismo, alla violenza, alla fame. Hanno percorso vie diverse: dalle montagne partigiane alle catene di montaggio. Sono arrivati a una medesima destinazione: il Partito comunista italiano. Che a un certo punto delle loro vite si incarna nella figura di un uomo, Enrico Berlinguer. Questa è la loro storia, intrecciata a quella del loro leader. È fatta di tante vicende pubbliche e testimonianze private che illuminano vittorie e pericoli, scorci di confidenze e di intimità.

“Una serata dall’alto valore storico e culturale - dice il presidente del Centro Studi ‘Il Risveglio’ M° Andrea Castagna - Ringrazio di cuore il direttore Telese per la sua grande disponibilità. É un onore e una gioia accoglierlo nel nostro territorio. Così come ringrazio i relatori che ci accompagneranno nella serata e gli sponsor che, ancora una volta, con la loro enorme disponibilità hanno reso possibile organizzare questo importante appuntamento”.

>>> PER INFO

- www.csilrisveglio.com

- cell: 3393267370