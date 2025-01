AL VIA IL CICLO DI INCONTRI SUL LATO INSOLITO DELL'ARTE





“Il lato insolito dell’arte” è questo il titolo del ciclo di incontri culturali, aventi sempre l’arte come protagonista, ma rivisitata in chiave non tradizionale, privilegiando tematiche meno note, curiosità e argomenti di rara diffusione. Gli incontri, organizzati dall’APS Tramand’Arti, a cura della restauratrice Valentina Muzii, sono in programma nell’ex scuola di Appignano di Castiglione Messer Raimondo. Ogni lezione, della durata di circa un'ora, prevede la presentazione di immagini tratte dal vasto mondo dell'arte e grazie alla semplicità e alla chiarezza della loro struttura, sono destinati a un pubblico vario, di qualsiasi età e livello culturale. Il primo dei sette appuntamenti in programma si terrà lunedì 3 febbraio 2025 alle 18,30 sul tema “Il cibo e la tavola nell’arte”. Si prosegue il 17 febbraio con “L’amore nell’Arte”, il 3 marzo con “La donna e la bellezza nell’arte”, il 31 marzo con “Illusioni ottiche nell’arte”, il 14 aprile con “La follia nell’arte” il 5 maggio con “La terra d’Abruzzo: genti, paesaggi e tradizioni attraverso la pittura tra ‘800 e ‘900” per chiudere il 19 maggio con “I cieli dipinti di Vincenzo Sardella, decoratore teramano”. Tutti gli incontri si terranno dalle 18,30. “Il progetto – spiega Paola Giancaterino presidente di Tramand’Arti - si propone di avvicinare il pubblico alla storia dell’arte in maniera diversa dal tradizionale, insolita, suscitando curiosità e spesso divertimento; l’arte viene presentata in una veste differente da come si è comunemente abituati a studiarla sui libri, poiché vengono evidenziati caratteri insoliti, addentrandosi anche in tematiche antropologiche. Altra finalità è quella di valorizzare e far conoscere opere d’arte poco note, spesso relegate nell’ombra dei più grandi capolavori artistici, ben più noti al grande pubblico”.

Valentina Muzii, nota Restauratrice di opere d’arte di Teramo, accreditata presso il Ministero della Cultura, diplomata nel 2003 nell’Università Internazionale dell’Arte di Firenze, dal 2004 si occupa della conservazione e restauro di beni artistici nel territorio abruzzese e regioni limitrofe, con committenze pubbliche e private e con lavori certificati dalle Soprintendenze competenti. Dal 2010 è impegnata nella divulgazione di tematiche sull’arte e sulla tutela del patrimonio culturale, attraverso la pubblicazione di libri, saggi e articoli, incontri culturali, seminari e convegni. Svolge corsi di formazione per volontari di Protezione Civile, sul tema della salvaguardia dei Beni Culturali in emergenza da calamità naturali e disastri antropici. Dal 2010 è volontaria FAI (Fondo Ambiente Italiano), nella Delegazione di Teramo, collaborando all’ideazione e organizzazione di eventi culturali a livello provinciale. Dal 2019 al 2024 è Delegata Cultura. Nel 2012 riceve il Premio Impresa Rosa d’Abruzzo (sez. valorizzazione della ricerca scientifica), dedicato all’imprenditoria femminile. Nel 2020 restaura le ante d’oscuro decorate, degli infissi di Palazzo Chigi a Roma (appartamento privato del Presidente del Consiglio). Dal 2022 collabora con la Casa Editrice Zanichelli, con redazione di contenuti scolastici per studenti e docenti, e webinar formativi, sui temi del restauro e discipline scientifiche applicate all’arte (progetto STEAM Education).

Contributo intero ciclo 60 euro, singolo incontro 10 euro. Per una migliore organizzazione è necessaria la prenotazione ai seguenti numeri: 3393560655 – 3280028996.