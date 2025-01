ADAMOLI, GIUSTO TRA LE NAZIONI: ECCO IL PROGRAMMA DI DOMANI, CI SARA' L'AMBASCIATORE ISRAELIANO. IMPONENTI LE MISURE DI SICUREZZA IN CITTA'

Domani mattina alle 10.30 il Parco della scienza ospita una cerimonia per rendere omaggio all'ultimo podestà fascista di Teramo, il teramano Umberto Adamoli, al quale già nel dicembre del 2023 ha attribuito il riconoscimento di "Giusto tra le Nazioni" perché durante l'occupazione nazista della città, tra la fine del 1943 e l'inizio del 1944, salvò dalla deportazione nei campi di sterminio diverse famiglie di ebrei rifugiate a Teramo. Una nipote di Adamoli riceverà l'onorificenza alla memoria.

Domani da Roma si muoverà l'ambasciatore d'Israele in Italia, Jonathan Peled. Visto il momento storico, le misure di sicurezza approntate per l'evento - che oltre all'ambasciata d'Israele e dallo Yad Vashem è promosso e organizzato da prefettura e Comune di Teramo saranno estreme, e affidate agli organismi centrali che si occupano di ordine pubblico. Pranzo per pochi selezionati a Villa Bianca.

Domattina al Parco della scienza avranno accesso solo ospiti invitati, tutti gli uffici e le attività ospitati nel complesso resteranno chiusi fino alle 15 e la viabilità nella zona subirà drastiche modifiche. Un'ordinanza del Comune ordina il divieto di sosta dei veicoli, con rimozione forzata, dalle ore 16 di oggi alle 15 di domani, in: via Luigi Tri-poti, nel tratto compreso tra le due intersezioni con via Nicola Castagna, ovvero la parte che costeggia il parco; tutta la strada che da via Luigi Tripoti adduce al Parco della scienza; tutta via Antonio De Benedictis; tutta via Nicola Castagna. Inoltre è stabilito il divieto di transito dei veicoli, dalle 8.30 alle 15 di domani, eccetto per i residenti e dimoranti, mezzi in servizio di emergenza, eventuali invitati alla cerimonia tra cui coloro che hanno difficoltà deambulatorie e utenti che necessitano di recarsi presso gli ambulatori sanitari siti nelle aree urbane limitrofe all'iniziativa, in: via Luigi Tripoti, nel tratto compreso tra le due intersezioni con via Nicola Ca-stagna, ovvero la parte che costeggia il parco; tutta la strada che da via Luigi Tripoti adduce al Parco della scienza; tutta via Antonio De Benedictis; tutta via Nicola Castagna.