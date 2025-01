LA VOCE DI RDS DOMANI AL POLO LICEALE ILLUMINATI



Secondo appuntamento venerdì 31 Gennaio alle ore 11 nell’aula magna Salvo d’Acquisto del Polo Liceale “L. Illuminati” di Atri con gli incontri del progetto Abruzzo Giovani Digital Media. Ospite della seconda sessione dei workshop dell’iniziativa coordinata dai comuni di Atri e Silvi quali enti capofila dell’ambito Fino Cerrano, in collaborazione con l’Associazione Culturale Atri per Atri, partner del progetto di comunicazione, sarà il noto speaker radiofonico di Radio Dimensione Suono e Il Sole 24 Ore Beppe De Marco, voce apprezzata e conosciuta dalla vasta platea di ascoltatori giovani. L’incontro verterà sul tema “Strategie e tecniche della comunicazione”, argomento di grandissima attualità nel mondo digitale odierno e che aiuterà i giovani a comprendere il valore della comunicazione a 360 gradi, utile anche per futuri colloqui di lavoro e per relazionarsi quotidianamente con gli altri. Alla realizzazione e pianificazione dell’incontro con il noto comunicatore ha collaborato la ViVieb srl di Graziano Liberati, esperto del settore multimediale e informatico.