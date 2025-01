SI SPEGNE UN'ALTRA VETRINA IN CENTRO: CHIUDE LA CARTOLERIA INKIOSTRO



Chiusura chiama chiusura. Chiusura provoca chiusura. Quando i Carabinieri hanno notificato il decreto di sequestro al Rettore del Convitto, la dirigente Daniela Baldassarre, per tutta una serie di attività della Teramo che vive intorno a Piazza Dante, è cominciato il conto alla rovescia, Tra queste, anche la cartoleria Inkiostro, dirimpettaia quasi della più bella scuola della città. Inkiostro, chiude. Chiude il 30 marzo, dopo due anni di lavoro e di impegno, da quel 2 agosto 2022 che aveva visto accendersi l’insegna diventata in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento per il popolo del Delfico. Due anni di soddisfazioni, per Lello Nerino e la sua compagna, che in questa avventura avevano giustamente creduto tanto. La chiusura del Delfico, però, ha dimezzato letteralmente il volume d’affari, tanto da cotringere i giovani titolari a prendere una decisione dolorosa: il 30 marzo, la saracinesca si abbasserà per l’utima volta.