VICINO AL CORPO DI ANDREA C'ERANO BLISTER DI FARMACI, LA MORTE VOLONTARIA RISALIREBBE AL 24 GENNAIO

Andrea era sul letto, in stato di decomposizione, segno che la morte potrebbe risalire al 24 gennaio, quando il giovane ha fatto perdere le sue tracce. Accanto a lui, sono stati trovati il telefonino (spento da giorni), blister di farmaci e lo zainetto con il pc. La prima ipotesi della Procura è quella del gesto volontario. L'autopsia e l'esame tossicologico potranno chiarire con precisione le cause del decesso.

La notizia ha raggiunto i genitori di Andrea, Michele Prospero, ex dipendente comunale in pensione, e la madre Teresa Bilka, casalinga, che sono sprofondati nello sconforto. Mai avrebbero pensato ad un epilogo così doloroso. Anche ieri il padre del giovane, rientrato martedì da Perugia dove era andato domenica scorsa per seguire da vicino le ricerche, aveva escluso l'allontanamento volontario del figlio.