FOTO-VIDEO/ E' FESTA STORICA TRA ALBA E MARTINSICURO, DOPO 40 ANNI DI LOTTE LA REGIONE METTE IN ATTO UN INTERVENTO MASSICCIO PER SALVARE LA COSTA TERAMANA

È festa storica tra Villa Rosa ed Alba Adriatica. "Dopo 40 anni di lotte, di burocrazia e soprattutto di ignoranza politica che solo un colore e cioè il rosso scrive Andrea Tommolini che da anni lotta contro l'erosione della costa, finalmente le nostre coste iniziarenno ad essere davvero difese. L'intervento è enorme e senza precedenti in tutta Italia per lunghezza e tonnellaggio occorrente, ma sarà fatto. Il Movimento autonomo anti erosione costiera di Villa Rosa Sud e Alba Adriatica ringrazia una sola persona ,che è l'assessore alla Regione Abruzzo e alle Infrastrutture, una persona della Val Vibrata, di Corropoli, che parla poco e sorride meno. Il suo nome è Umberto D'Annuntiis". Il cantiere è stato avviato ieri e tutto dovrà essere pronto per l'avvio della stagione estiva. La nave posa scogliere è arrivata così come l'ordinanza di avvio lavori da parte della capitaneria di porto. L'intervento è partito dal porticciolo di Martinsicuro.



IL VIDEO E' DI: JONATHAN IMPULLITI