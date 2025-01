CAMPLI/ LA TECNOLOGIA INCONTRA LA NATURA, L'ALTA TECNOLOGIA VA SU CANALE 5

Un viaggio affascinante tra scienza, tecnologia e natura ci aspetta su Canale 5 questo fine settimana. Sabato 1ยฐ febbraio, durante il programma "๐‘บ๐’‘๐’†๐’„๐’Š๐’‚๐’๐’† ๐‘ป๐‘ฎ๐Ÿฑ", in onda subito dopo C'รจ posta per te di Maria De Filippi, e domenica alle 13:30 nel ๐—ง๐—š๐Ÿฑ dellโ€™ora di pranzo, verrร trasmesso un servizio esclusivo sullโ€™uso dei droni e delle moderne tecnologie in diversi settori, tra cui lโ€™allontanamento incruento degli uccelli nocivi (piccioni, corvi, gabbiani e altre specie).



Al centro del reportage troviamo il lavoro innovativo ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐ข๐ง๐ . ๐†๐ข๐จ๐ฏ๐š๐ง๐ง๐ข ๐†๐ซ๐š๐ง๐š๐ญ๐ข e della ๐๐จ๐ญ๐ญ.๐ฌ๐ฌ๐š ๐€๐ง๐š ๐‰๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ข๐ฎ๐œ, che hanno rivoluzionato il concetto di bird control, partendo dallโ€™utilizzo dei rapaci per arrivare allโ€™integrazione con droni e robotica avanzata.



"I nostri prototipi" โ€“ spiega Granati โ€“ "sono il frutto di unโ€™attenta osservazione della natura, proprio come fece Leonardo da Vinci nei suoi studi sul volo. Attraverso lโ€™analisi diretta degli uccelli e degli insetti, abbiamo sviluppato soluzioni tecnologiche che oggi vengono esportate in tutto il mondo, trovando applicazione nella dissuasione incruenta, nelle ispezioni e nel settore hi-tech. Tra i nostri partner storici figura la ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐šฬ€ ๐๐ข ๐๐ž๐ฌ๐œ๐š๐ซ๐š, che ci ha supportato in tutti questi anni, permettendoci di applicare tecniche funzionali che si sono dimostrate estremamente utili in diversi campi di applicazione".



Le tecnologie impiegate includono laser deterrenti, disabituanti e coprenti olfattivi con formulazioni naturali e innovative, droni equipaggiati con ultrasuoni, flash e sistemi di mappatura avanzati tramite camere termiche, multispettrali e 3D. Inoltre, vengono impiegati rover-quadricotteri e robot autonomi, in grado di operare su qualsiasi tipo di terreno, comprese superfici difficili come acqua, roccia e fango, rendendo queste soluzioni versatili ed efficaci in molteplici scenari di intervento.



Il servizio ci porterร direttamente a ๐‚๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข, nel cuore dellโ€™Abruzzo, un territorio situato allโ€™interno del comprensorio dei ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ข ๐†๐ž๐ฆ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข, che ha accolto e sostenuto queste innovative ricerche. Un ringraziamento particolare viene rivolto allโ€™amministrazione comunale di Campli, con un riconoscimento speciale per il ๐ฌ๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐ ๐ž๐๐ž๐ซ๐ข๐œ๐จ ๐€๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข e gli ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ๐ซ๐ข ๐๐ข๐ž๐ญ๐ซ๐จ ๐€๐๐ซ๐ข๐š๐ง๐ข, ๐€๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐จ ๐‘๐š๐ฉ๐ข๐ง๐ข ๐ž ๐Œ๐ž๐ฅ๐ข๐ฌ๐ฌ๐š ๐†๐š๐ฅ๐ฅ๐ข, per il supporto costante dato allo sviluppo di queste idee allโ€™avanguardia.



"Seguiteci su Canale 5 questo fine settimana" โ€“ invita la dott.ssa Jitariuc, moglie e partner lavorativa di Granati โ€“ "Non ve ne pentirete! Vi porteremo in un viaggio unico, volando idealmente sulla groppa di unโ€™aquila e di un falco, per farvi comprendere da vicino il nostro approccio, che garantisce il massimo rispetto per animali, cose e persone".



Un appuntamento imperdibile per scoprire come la tecnologia possa incontrare la natura e contribuire alla salvaguardia degli ecosistemi con soluzioni innovative e sostenibili.