VIDEO-FOTO/ I LETTORI CI SCRIVONO: "SPUNTA UN CARTELLO DI VIDEOSORVEGLIANZA NON A NORMA IN VIA ALESSIO DE BERARDINIS A VILLA MOSCA"

I letrori ci scrivono, in questo caso ci inviano un video con le lolro perplessità e il signore specifica che: "Il cartello di video sorveglianza non è a norma in quanto manca la dicitura “registrazione effettuata da…E finalità del trattamento “. Il cartello sta solo nel lato opposto del viale che proviene da INAIL (quindi solo dal lato che si scende da via Alessio De Berardinis. Come me, sicuramente ci saranno capitate tante altre persone e non è giusto.. la ringrazio e mi scuso per il disturbo".

Per quel che ne sappiamo noi di certastampa quella stradina è ad uso privato, una vecchia storia più volte denunciata dai cittadini che vi abitano ma mai risolta da nessuno.