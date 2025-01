SOLARE, ALLEGRO, AMATO DA TUTTI, ECCO CHI ERA IL TRENTACINQUENNE SUICIDA A BISENTI



Nessuno riesce a darsi un perché. Nessuno a Penne, tra i tantissimi amici, e nelle aziende nelle quali lavorava e aveva lavorato, trova una possibile spiegazione per la morte di Mattia, morto a 35 anni lanciandosi dal ponte sul Fino a Bisenti. Tutti volevano bene a Mattia Di Quinzio, ex operaio della Brioni, oggi dipendente di un’azienda di produzione moda a Chieti. Era solare e amichevole, amante del calcio e della natura, delle passeggiate in montagna e delle serate con gli amici. Cosa l’abbia spinto, ieri pomeriggio, a raggiungere quel ponte, parcheggiare l’auto e lanciarsi nel vuoto, per farla finita. Non ha lasciato lettere. Il magistrato di turno, dopo l'ispezione cadaverica, ha restituito la salma alla famiglia per la sepoltura.

SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327 oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.