VIDEO / STAGIONE DI GARE PER L’ASP1, MILIONI DI LAVORI…INTANTO VA AVANTI LA CAUSA COL COMUNE PER LE OPERE D’ARTE

Sarà un anno importante, il 2025, per l’Asp1. Perché dopo 10 anni di gare mai effettuate, si apre una stagione di gare decisiva. Otto gare in due anni, tra le quali quella più importante da oltre 30 milioni. Gare per l’affidamento della casa di riposo di Nereto, che sarà “aggregata” alla gara per la gestione dei servizi e Teramo e Civitella. Poi partiranno le gare per l’efficientamento di Teramo, che consentirà di risparmiare quasi un milione di euro l’anno. Sono 11 i concorrenti. Efficientamento anche per via Taraschi, casa riposo Civitella e Nereto, con tre project già arrivati. Su Gemma Marconi stanno per inziare i lavori, ma si dovrà allargare un muro per aprire il cantiere. Sul Regina Matgherita, entro sei mesi parte la gara, grazie anche al milione di euro non più trovato. Nasceranno miniappartamenti al Caraciotti. Lavori presto anche a Villa Ventili, per il nuovo museo con le opere che il Comune dovrà restituire, anche all’esito della causa giudiziaria intentata dall’Asp. In tutto, oltre 20 milioni di lavori.

