PORTANO LA SPESA DI UNA 90ENNE E LE SVUOTANO LA CASA

Credeva che fosse una coppia di brave persone, quando quel simpatico signore e quella bella signora le si sono avvicinati al supermercato, offrendosi di portarle la spesa fino a casa. A lei, 90enne, non sembrava vero di poter contare su un aiuto insperato. Così, ha accettato con piacere. Arrivati a casa, in un quartiere residenziale di Pescara, l’anziana ha voluto disobbligarsi con un caffè, che i due hanno accettato volentieri, ma mentre la donna, di 44 anni, restava in cucina a chiacchierare, l’uomo, di 54, fingeva di andare in bagno e, con l’occasione, svuotava i cassetti della novantenne, rubando gioielli e denaro. Il colpo sarebbe riuscito perfettamente, se per caso non fosse passato davanti al palazzo un poliziotto fuori servizio, che ha notato due sue “vecchie conoscenze” in atteggiamenti sospetti. Il primo, 48enne, era fermo davanti al portone, in evidente situazione di controllo, mentre il secondo, 42enne, era seduto in un’auto col motore acceso. Erano il palo e l’autista del furto all’anziana. Il poliziotto ha avvertito i colleghi della Mobile che hanno bloccato l’auto appena ripartita. Refurtiva recuperata e i quattro in manette. Si tratta di due pregiudicati per furto e truffa, con obbligo di dimora e di firma, mentre la donna era ai domiciliari.