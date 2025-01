PROVINCIALE 3, CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI SOTTO LA GALLERIA PIANCARANI

Con provvedimento dirigenziale è stata disposta la chiusura al traffico nelle ore notturne, dalle 22 e fino alle 6 del mattino della strada provinciale 3 fra la rotatoria di Pagannoni e la rotatoria di Sant’Anna

Il provvedimento scatta da lunedì prossimo e rimarrà in vigore fino al 12 febbraio.



La chiusura si rende indispensabile per l’avvio dei primi lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di efficientamento dell’impianto di illuminazione della galleria di Piancarani.



I lavori si svolgeranno in notturna proprio per limitare al minimo il disagio al traffico veicolare: per i percorsi alternativi sono consigliati la provinciale 17; la 17/a e la 262.