RICOSTRUZIONE / 17 MILIONI PER LE STRADE D'ABRUZZO

La Cabina sisma, presieduta dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016

Guido Castelli, ha approvato l’Ordinanza che finanzia, tra gli altri, 16 interventi per la

viabilità in Abruzzo con un investimento complessivo di 17,6 milioni di euro. I lavori

riguardano il ripristino e la messa in sicurezza della rete stradale comunale e provinciale

nelle province di Teramo, Pescara e L’Aquila. Il finanziamento è quasi integralmente

coperto dai fondi della Struttura commissariale.

"Abbiamo deciso, in accordo con l’Anas, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e

alla Cabina sisma, per cui ringrazio in particolare il Presidente Marco Marsilio per la

costante collaborazione, di completare i fondi necessari alla riparazione delle strade

comunali e provinciali della cosiddetta “Priorità 4” del più ampio programma che l’Anas ha

avviato all’indomani delle scosse. La viabilità è essenziale per uscire dall’isolamento e per

costruire comunità più forti e connesse e ovviamente per combattere la grande minaccia

che incombe sull’Appennino centrale, quella dello spopolamento. Ringrazio il Ministro

Salvini e il Governo che stanno dimostrando un’attenzione mai così concreta per questa

parte d’Italia che merita ogni sforzo nel segno di una piena rinascita”.

“Il lavoro portato avanti dal commissario Castelli sta portando importanti risultati per

l'intero Centro Italia e in particolare per l'Abruzzo. Riuscire a intervenire sulla viabilità

comunale e provinciale di paesi che a seguito del sisma 2016 rischiano l'abbandono e

l'isolamento è un passo importante per dare vitalità alle aree interne. Attraverso questi

ulteriori finanziamenti si possono aprire i cantieri e si può cominciare una nuova

programmazione per combattere lo spopolamento e per riportare il turismo lento nei

nostri borghi, capace di offrire al turista scenari incredibili e percorsi nella natura

inaspettati”, ha dichiarato il presidente Marco Marsilio.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Provincia di Teramo. Il progetto più rilevante è quello per la ricostruzione del Ponte di Villa

Passo a Civitella del Tronto, per un importo di 10 milioni di euro, A Castelli, sono stati

stanziati 790 mila euro per i lavori di ripristino della SP 37. A Teramo, il consolidamento del

ponte sul Fiume Tordino, lungo la SP 14, è stato finanziato con 3 milioni di euro. A Penna

Sant’Andrea, per la S.C. Capoluogo, sono stati stanziati 207 mila euro. A Campli, sulla S.C.

località Campiglio, sono stati destinati 165 mila euro per lavori di messa in sicurezza della

viabilità. A Colledara, per la S.C. in Colledara, il finanziamento ammonta a 227 mila euro. A

Montorio al Vomano, sulla S.C. “Costa della Luna”, è stato previsto un investimento di 207

mila euro. Anche a Valle Castellana sono stati finanziati due interventi, rispettivamente di

207 mila euro per la S.C. “Leofara” e 165 mila euro per la S.C. “Macchie”

. Nel comune di

Civitella del Tronto sono stati approvati quattro interventi: per la S.C. “Mulino-Acquara”

,sono stati assegnati 155 mila euro, mentre per la S.C. “Santa Reparata”, il finanziamento

ammonta a 149 mila euro; alla S.C. “Palazzese-Molivano” sono stati destinati 207 mila

euro, sulla S.C. “Notari” sono previsti lavori di messa in sicurezza per un importo di 248

mila euro. A Isola del Gran Sasso, sulla S.C. strada comunale “Santa Nicola”, è stato previsto

un finanziamento di 683 mila euro.

Provincia di Pescara. A Farindola, per la S.C. da "Le Ripe", sono stati stanziati 414 mila euro.

Provincia dell’Aquila. Sulla SS 696 del Gran Sasso d’Italia, nel tratto di Navelli-Capestrano,

è stato approvato un finanziamento di 828 mila euro.