I SINDACI DELLA VIBRATA: «PERPLESSI PER LE DECISIONI DELLA ASL SU GINECOLOGIA»

Presso la sede dell’Unione dei Comuni Val Vibrata si è tenuto un incontro tra i 12 sindaci della vallata e la Direzione Asl.. Durante l’incontro, chiesto dalla Presidente dell’Unione, i sindaci hanno espresso preoccupazione e disappunto in ordine alla decisione assunta dall’Azienda di sopprimere la U.o.c. di Ginecologia ed Ostetricia, ed hanno chiesto chiarimenti in merito, nonché rassicurazioni sulla permanenza dei servizi erogati e del personale in servizio.

I vertici aziendali della Asl Teramo, nelle persone di Di Giosia, Brucchi e Santarelli hanno comunicato ai sindaci che la trasformazione della U.o.c. a U.o.s. dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia è frutto di una riorganizzazione aziendale, che prevede la creazione di un collegamento virtuoso tra unità operative, tra Teramo e Sant’Omero, guidate entrambe dal dott. Alessandro Santarelli, ed hanno altresì ribadito la ferma volontà di non operare nessun depotenziamento dell’ospedale Vibratiano, destinatario, tra l’altro, di ingenti investimenti con l’acquisto di nuove attrezzature, l’avvio di nuovi servizi e l’apertura di n. 2 case di comunità.

I Sindaci della Val Vibrata, impegnati da tempo nel seguire le vicende legate alla riorganizzazione della rete ospedaliera, hanno sempre ribadito alla Regione Abruzzo ed alla Asl di Teramo la necessità di garantire qualità ed efficienza dei servizi sanitari per la comunità Vibratiana, attraverso una costante attenzione al Presidio di S. Omero e ai servizi territoriali erogati dalle case di comunità di prossima apertura. Nell’occasione i Sindaci hanno chiesto di mantenere livelli di prestazioni che garantiscano la centralità dell’Ospedale Val Vibrata.

I Sindaci, pur prendendo atto degli impegni assunti dalla Asl sulla centralità dell’ospedale Val Vibrata, ribadiscono la loro perplessità sulla scelta operata e adotteranno tutte le iniziative opportune affinché determinati indirizzi organizzativi vengano rivalutati e comunque non siano richiesti più sacrifici alla sanità vibratiana.

I Sindaci della Val Vibrata